立委高虹安質詢政府有關購買疫苗的進度時，行政院長蘇貞昌和衛福部長陳時中的回答卻是前言不對後語，甚至面對國產疫苗相關問題，兩人的回答也是支支吾吾。台北市議員王世堅痛批2人的表現荒腔走板、不及格，他更反對政治人物優先施打疫苗，說到激動處，他還敲了桌子2下，同時他還表示自己打算等其他人打完疫苗之後再施打。

王世堅今(9日)在政論節目《平論無雙》中表示，蘇院長跟陳時中這樣的答覆是不及格的，「我只有4個字來形容他們在立法院的答覆，荒腔走板」，他知道取得國際疫苗有困難，但全世界70億人，這幾個國際大廠的疫苗打了20億劑，將近30%，我們已經打的疫苗和我們取得的疫苗相比是3%，遠低於國際。

王世堅希望政府施打疫苗要公平，並指台北市長柯文哲讓台北市的診所幫私人施打，這是不對的，要重罰，他還希望柯P防疫期間少講廢話，不必要的話不必亂講，好好做事。而已經到貨的疫苗，讓大家普遍打第一劑，不要再預留第2劑給誰打，面對主持人的提醒，他則呼籲政府重新考慮，以蒼生為念，把莫德納留給最需要的，比如說孕婦，公平、普及、普救蒼生，優於其他不必要考量。

王世堅還忍不住直言，最不需要打疫苗的就是政治人物，「我說實在話，像我立願，大家都打了以後，有剩的再來打，因為最不缺的就政治人物，最可以被取代的是政治人物，所以如果政治人物優先打，我反對，我認為把他列到前面幾個選像裡面，是錯誤的，政治人物可以被取代」，而王世堅一邊說，還一邊敲了桌子兩下。

(中時新聞網)