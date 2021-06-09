勞動部今(9)日新增一項「勞工紓困貸款」申請條件，108年各類所得需在50萬以下的勞工才可申請，消息一出讓不少民眾傻眼，有PTT網友忍不住問，看109年度收入也就算了，看108年真的莫名奇妙，若109年沒收入，難道要「50萬吃兩年？」

勞動部去年提供只要有工作事實的勞工即可貸10萬元「勞工紓困貸款」，去年有超過90萬人申貸成功，但勞動部近日修改規定，今年6月15日起提供的「勞工紓困貸款」只提供108年度各類所得50萬以下的勞工，才能貸款10萬元。

今年6月15日起提供的「勞工紓困貸款」僅提供108年度各類所得50萬以下的勞工才能貸款10萬元。(圖/中時資料照)

有網友在《PTT》表示，假設他信用良好，108年年薪55萬，110年1月1日換新工作，但新公司目前放防疫假或減班，月薪僅剩2萬元不到，是不是就無法申請紓困貸款？質疑108年度的收入跟今年疫情影響的收入有什麼關係？

貼文一出引起熱議，網友紛紛回應「拍拍...政府說不行，大家只能吃屎」、「就你是韭菜啊(任人收割)」、「看108真的莫名奇妙，50萬吃兩年？」、「真的滿北七的，影響是當下，看以前是在…」、「勞工也太慘了吧，年收50萬以下才能申請」、「為什麼是看108年？」

勞工紓困貸款說明。(圖/勞動部提供)

對於限縮勞工紓困貸款，勞動部解釋，相較去年的100萬名額，今年減少到只提供50萬名，主要是希望能真正照顧到弱勢勞工，因此限縮對象；至於所得50萬以下，則是考量108年薪資中位數為49萬8000元，以及109年勞工每月經常性薪資平均4.2萬元訂出。

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(中時新聞網)