中美洲國家薩爾瓦多國會昨晚通過法案，最終將允許日常生活中許多方面使用比特幣，從買房地產到繳稅等等，讓薩爾瓦多成為全球第一個認可比特幣為法定貨幣的國家。

昨天國會投票表決後，總統布格磊（Nayid Bukele ）發推文表示：「比特幣法案剛剛獲得（國會）多數同意。歷史性的一刻！」

現年39歲的布格磊表示，84名議員中有62人投票贊成這項上週提出的法案。

加密貨幣因為有保值功能，而且相對具有隱密性，加上價格波動劇烈，比起投資一般股市有機會獲利更加龐大，因此人氣扶搖直上。

比特幣目前價格為3萬3814美元（新台幣93萬元），但因波動性大及法律地位混沌不明，是否能取代每日交易所使用的傳統貨幣引發質疑聲浪。

薩爾瓦多每10人就有4人過著貧窮生活，為了增強其依賴匯款的經濟，因此轉向獲得億萬富翁馬斯克（Elon Musk）等人和PayPal等大型金融公司支持的這種加密資產。

海外移工匯回薩爾瓦多的錢代表了國內經濟主要部分，相當於薩國國內生產毛額（GDP）22%。

根據官方報告，去年海外匯回薩國的金額共計59億美元。

(中央社)