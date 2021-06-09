台中市知名服飾品牌林姓女董事長，指控結婚36年的丈夫陳姓總裁曾有多次出軌紀錄，在2004年寫下「保證愛家」承諾書，保證絕不再出軌，若違反願付一半財產贍養費，子女監護權歸女方。豈料，林女又發現丈夫疑與2女有外遇，去年向台中地院提出履行協議之訴，台中地院家事法庭認為陳男已逾越一般男女交往分際，判陳支付林女5千萬元，仍可上訴。

判決書指出，林女與陳男在1895年結婚，陳男婚後陸續有出軌紀錄，陳男為取得妻子寬恕，曾在2004年寫下「愛家承諾書」，指稱「保證愛這個家，感情不再有出軌，如有違言，同意支付財產做1／2為贍養費，孩子監護權歸妻所有」。

不料，林女在2015年間發現陳男與王姓女子有婚外情，王女還在2018年間傳簡訊給陳男、林女兩夫妻的女兒，指稱「已和您父親沒任何關係，目前純粹只是老闆員工之情」、「請您母親不要再認為我搶她丈夫而對我有成見」、「感情之事很難有個說法，現今我選擇說清就是不會再有牽扯」等語；陳男也被拍到在大里分公司前，與林姓女子有身體緊貼、相擁等親密行為。

林女去年向法院提出請求履行協議之訴，並聲明陳男財產3億5861萬元，應履行承諾，並要求陳男支付5千萬，並保留日後追加或擴張權利。

台中地院家事法庭法官審理，陳男並未否認簽署承諾書，但辯稱，與2女並無瓜葛。陳男委請的律師則質疑，承諾書如果只是夫妻間愛情宣言之類的甜言蜜語，並無請求權可言，且承諾書非法律文件，而請求駁回林女之訴。

法官認定，陳男寫下承諾書後，交給林女收執保管，並與王女等有逾越一般男女交往的分際。陳男簽立該承諾書卻陸續有婚外非常規行為，違反契約所稱「保證愛這個家，感情不再有出軌」等語約定，林女得依該承諾書請求支付一半的財產，判陳男支付林女5千萬元，全案可上訴。

(中時 )