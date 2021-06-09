全台本土疫情升溫，苗栗科技大廠京元電群聚感染擴大，超豐、智邦科技和京鼎等電子廠也相繼傳出員工染疫，英國媒體《BBC》報導，大台北地區確診數雖有緩和，但苗栗科技大廠京元電卻傳出群聚感染，牽動台灣晶片供應鏈神經。

台灣疫情爆發迄今，每日新增確診數仍高居三位數，苗栗科技廠陸續傳出疫情，其中半導體測試大廠京元電確診人數累計達到210名，日前進行時長2天的停工，進行廠區消毒作業，若情況持續不樂觀，恐將對晶片供應鏈產生衝擊。

據《BBC》報導，儘管大台北地區確診數下降，但苗栗科技大廠京元電卻爆群聚感染，超豐和智邦科技也有員工確診，為因應疫情，目前已指派王必勝醫師前往坐鎮指揮，然而竹南科學園區和新竹科學園區相鄰，且業務來往頻繁，讓台灣科技業不敢輕忽，晶片供應鏈也繃緊神經。

這次台灣電子廠染疫擴散，最初為在京元電子廠區工作的外籍勞工染疫，而京元電子勞工人數便多達2000多人；王必勝稱，由於京元電篩檢後發現外籍勞工確診率比本地員工較高，因此決定該廠所有外籍勞工暫時停工，且不扣薪。

此外，由於苗栗縣外籍勞工生活緊密，因此未防止疫情惡化，縣長徐耀昌下令，全縣移工除了上下班外均禁止外出，生活用品也由專責人員採買，上下班也需由仲介或公司統一接送。

京元電子為台灣晶片專業封裝測試龍頭，客戶包含英特爾、聯發科等國際大廠，此次爆發疫情的苗栗竹南廠為主要廠區，提供圓測試、成品測試等服務；這次染疫風波，也讓多家台灣科技大廠高度警惕，因此台積電上周接獲確診個案即獲各界矚目，所幸該員工多日未進廠房，感染源也尋獲，並未影響營運。

去年新冠疫情重挫全球經濟，半導體晶片供需失衡，台灣因疫情相較穩定，因此在晶片荒下藉此坐收漁翁之利；有美國財經媒體報導，此次台灣本土疫情發燒，再次凸顯出對「個別關鍵廠商」高度依賴帶來的風險。

(中時新聞網)