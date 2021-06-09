病人與家人隔著落地窗見面，用手機擴音講講話。（圖／台中慈濟醫院心蓮病房提供）

本土疫情持續嚴峻，為強化醫療機構感染管制，醫院實施門禁管制，禁止探病。在這非常時期，台中慈濟醫院心蓮病房特地安排癌末病人，與久未見面的家屬會面，礙於疫情規定，病患與家人只能隔著玻璃窗，透過對講機聊天。一位癌末病患見到先生和小孩後開心表示，若不是不能跳，不然一定高興得跳起來。

本土疫情嚴峻，讓探病都成為奢侈，台中慈濟醫院心蓮病房的團隊深知，視訊探病遠遠不夠，安寧病房病人與家屬相見，是見一次少一次。護理長黃美玲在確認不影響感染控制後，特地安排病患與家屬隔著玻璃落地窗會面，終於促成了一場「另類見面會」。

黃美玲表示，一位正住院做乳癌末期症狀控制的病人蓉蓉，看護推著她到玻璃門前與先生及小孩見面。貼心的孩子還準備水果給媽媽吃，見面後輾轉由護理人員協助轉交。蓉蓉吃到水果開心極了，她告訴黃美玲，要不是現在不能跳，不然一定高興得跳起來！

另一位癌末病人轉到心蓮病房前，家屬幾乎天天探視，但碰上疫情升溫，礙於防疫規定無法如願。黃美玲觀察到，病人血壓已經在80左右撐了一天，多年經驗感覺病人好像在等什麼。聯繫女兒後才得知，爸爸已經幾個月沒看到媽媽，也許就是在等待見家人最後一面。在與太太進行最後道別後，病人於當日下午四點安詳往生。

黃美玲表示，「短短十多分鐘，好安靜、好溫暖！」家屬與病人雖然無法彼此握手道愛、道別，但能見上一面，有形的玻璃也化成無形，彼此都沒有遺憾。

(中時新聞網)