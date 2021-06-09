黃心娣最近沉迷於「唇膜」。（周子娛樂提供）

黃心娣分享自己下廚料理。（周子娛樂提供）

斜槓「瑜珈老師」的演員黃心娣因為新冠疫情關係，室內禁止5人以上群聚，只能先暫時卸下教師身分，為了學員健康安全，將先前已經安排好的課程取消，而後續的課程狀況也會視疫情再做調整。

一直有運動習慣的黃心娣，為了讓身體維持高體溫，加強自身抵抗力外，在飲食上也會盡量減少外食，自己下廚料理，食材多以原生食物為主，減少過多的調味。現在許多室內運動場地都不對外開放日，瞬間掀起一股直播、線上旋風，黃心娣也不例外，近日跟朋友開始相約線上舞蹈課、瑜珈課，為的就是保持運動習慣、維持體態，而保養方面同樣也下足功夫，以前因為工作關係，每天撥空保養的時間有限，還都要分不同天做局部的保養，現在幾乎每天都從頭到腳做滿做足，更分享自己最近沉迷於「唇膜」，坦言「保養真的是一個都不可少，越容易忽視的小地方，越要特別重視」，也因為一直持續保養、運動，她更開心直喊「這段時間不只全身皮膚變得更好外，體重也變輕了」。

第三級警戒延長至6／28，許多電影延遲上檔，而黃心娣演出的電影《女優，摔吧！》上映時間會不會受到影響？她認為「上帝會有最好的安排，相信在對的時間上映能讓更多人看到這部好作品」，也與大家一樣非常期待電影上映。

(中時 )