安妮（左）教李明川幾招在家簡單能做的心肺加強伸展操。 （17LIVE提供）

安妮教觀眾戴口罩防疫也能露出一雙美麗電眼。 （17LIVE提供）

疫情嚴峻影響，民眾多宅在家防疫，不少人待在家簡直快「悶壞了」，17LIVE新談話型節目《解憂砸惑舖》陪你防疫在家不無聊，力邀李明川、艾莉絲Iris兩位大師，分別於周三、周四晚8點挑戰主持直播談話節目，分享防疫生活智慧及中西命理運勢，讓觀眾就算整天待在家，也有辦法遠離肥胖、失眠、憂鬱等健康隱憂。

李明川主持直播節目《解憂砸惑舖-你明穿什麼》，每集與一位來賓在節目中對談一起分享各自居家防疫生活智慧，首集來賓是同屬伊林娛樂旗下的美女好友安妮，說起工作等生活行程大受疫情影響，安妮建議：「要改變自己的生活習慣，接受現在的生活就是這樣。」兩人都贊同有觀眾留言說打掃當健身，但笑說重點是不要開冷氣。

李明川稱讚安妮這1年多來身材曲線變更好，尤其腹肌很厲害，推測應該跟安妮開始學鋼管舞有關，安妮坦言喜歡跳鋼管舞已經1年多，對身材塑形確實有影響，最近因疫情鋼管舞休息1個多月無法練，但腹肌還是在，很推薦大家一起來，還教李明川與大家幾招在家簡單能做的心肺加強伸展操。

李明川和安妮居家防疫都很會煮，李明川常在FB分享自己煮的誘人美食照，安妮則有專業廚師執照，現場合作示範宅在家簡易料理「香蕉番茄鮪魚蛋沙拉」，安妮刀工技巧、李明川擺盤美迅速完成，看得觀眾紛紛喊餓了想吃！安妮說：「我考廚師證照是因為沒人相信我會煮菜，有人還笑你說的是會煮泡麵嗎？」

安妮自認來台11年了算是在台灣長大的，對台灣的天氣和食物都很習慣了，說唯一受不了是：「不喜歡我講中文對方用英文回我，因為我很努力的學中文，也超討厭人家模仿我的語調，這樣很沒禮貌，大家要支持不是講母語的人！」

(中時 )