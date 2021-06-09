高雄巿新興區大同國小8日舉行線上畢業典禮，校長陳詠禎特別以「號稱全高雄巿最漂亮的議員參選人」介紹立委趙天麟服務處執行長鄧巧佩致詞，遭質疑讓校園染上政治味，事後學校解釋，因對方曾協助設備經費才邀請。

鄧巧佩透過臉書解釋，今年因疫情停止上課，小朋友無法參加畢業典禮，多媒體設備補足了小朋友無法親身到場跟師長說聲謝謝、跟同學互道再見。她受邀參加畢典，祝福莘莘學子鵬程萬里，並無任何涉及個人選舉的言詞。

大同國小8日畢典邀請立委趙天麟、鄧巧佩及巿議員黃文益致詞。其中趙天麟是當地選區立委、黃文益除了是議員，也是大同國小校友，對於鄧巧佩也受邀致詞，校長陳詠禎說，因為對方協助，學校停課不停學的設備全數到位。

鄧巧佩現在是趙天麟服務處的執行長，並與林志誠、李庭慧、黃雍琇以「高雄正能量」，投入下屆高雄巿議員選舉。據了解，她的致詞約40秒，提到自己因為這樣，第1次使用視訊，並祝同學們身體健康、畢業快樂。並沒講到選舉。

(中時 )