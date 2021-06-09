非營利新聞組織ProPublica近日引述美國國稅局（IRS）資料報導，亞馬遜創辦人貝佐斯、特斯拉執行長穆斯克及股神巴菲特等25名美國富豪合計身價數千億美元，所繳的聯邦所得稅卻少得可憐，有些人甚至好幾年沒繳稅。

這篇報導不僅讓美國稅法漏洞再度浮上檯面，也讓國稅局隨即展開調查，因為稅務資料屬於機密文件卻被媒體曝光，若非國稅局內部人員洩密就是遭到駭客入侵電腦系統竊取機密。

據ProPublica報導，貝佐斯、穆斯克及巴菲特等美國前25大富豪在2014至2018年間，個人資產總額合計增加4,010億美元，但這段期間25人繳納的聯邦所得稅合計僅136億美元，相當於這些富豪的平均所得稅率只有3.4％。

相較之下，近年美國家庭年所得中間值約在7萬美元，所負擔的聯邦所得稅率中間值在14％。以年所得超過62.8萬美元的美國家庭為例，聯邦所得稅率高達37％，但金字塔頂端的富豪卻有各種方法避稅。

(工商 )