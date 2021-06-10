新加坡衛生部表示，最初在印度發現、被命名為Delta的變異病毒傳播力更強；截至5月31日，新加坡共發現550人感染變異病毒Delta，其中428起為本土案例，其餘為境外移入個案。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情發生至今超過一年，近期變種病毒來襲，造成包括新加坡在內的許多國家爆發新一波疫情。

星國衛生部回覆中央社記者詢問時表示，變種病毒會在病毒演化過程中自然發生，可透過病毒基因定序偵測。新加坡國家公共衛生實驗室會針對當地所有確診病例進行病毒基因定序。

衛生部指出，根據所看到的案例，目前的了解是像是Delta這類變種病毒的傳播力更強。目前在新加坡已發現16種變種病毒株，包括被世衛列為「高關注變異株」（variants of concern, VOC）的Alpha、Beta、Gamma、Delta等4種變異病毒株。

據衛生部統計，截至5月31日為止，新加坡有449起本土案例感染「高關注變異株」，其中428例感染Delta 變種毒株，7例感染Alpha毒株，9起感染Beta毒株，5起感染Gamma毒株。

至於境外移入案例，衛生部指出，有491人感染「高關注變異株」，其中122人感染Delta毒株、197人感染Alpha毒株、168人感染Beta毒株，4人感染Gamma毒株。

為因應這波本土疫情，新加坡於5月16日至6月13日期間加強各樣防疫措施，包括限制社交聚會最多2人、禁餐廳內用、盡可能居家辦公等，稱為「高警戒解封第2階段」。衛生部表示，最近2週新增的本土案例已下降。

星媒引述新加坡國立大學蘇瑞福公共衛生學院院長張毅穎分析指出，新加坡近來疫情主要是由更具傳播力的變種病毒所引起，若沒有透過「高警戒解封第2階段」來阻斷病毒傳播，社區疫情恐怕會失控。

自新一波防疫措施實施以來，新加坡每天新增的本土案例大致上從20多至30多例下降至10多例、甚至個位數。衛生部今天通報，境內新增4人確診，包括2起本土病例及2起境外移入，全國累計6萬2223人確診；另外，昨天新增一起死亡案例，目前共有34人病故。

(中央社)