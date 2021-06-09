「今天是我和孩子分開的第22天，我怕不小心中了沒發現，就此傳染給孩子...」前立委黃適卓近日收到許多殯葬業的反應，感嘆新冠肺炎患者必須24小時內火化，但身處第一線的他們，日夜接觸確診個案，卻幾乎被政府遺忘，力爭將殯葬業者列為優先施打疫苗名單。

桃園市新聞處長詹賀舜指出，按照《傳染病防治法》，新冠肺炎確診病故個案必須24小時火化，針對有接觸遺體的人，市府已經完成調查列冊，75位第一線工作人員都已經完成疫苗施打。他強調第一線人員執行業務時，都要穿著防護衣、戴口罩、面罩才能執行任務，防堵疫情零破口。

「無症狀的感染使我更害怕，我害怕的不是我中獎，而是害怕自己不小心中了而沒發現，就此傳染給孩子，也因為這樣，今天是我和孩子分開的第22天了...」前立委黃適卓說，殯葬業者一封信，道盡因為疫情，骨肉分離不得相見的心酸，殯葬業彷彿是隱藏版的第一線，日夜接觸確診個案，卻幾乎被政府遺忘。

黃適卓說，每一個離世的人，身後事都應該辦得莊嚴鄭重，可是疫情期間，不僅遺體必須在24小時內火化，家屬也不得親見往生者最後一面。折衷的辦法，往往只能透過殯葬業人員，隔著螢幕用手機視訊送親友離去，但他們肩負防疫最後一個環節，卻沒辦法受到完善的保護，呼籲政府應該將殯葬從業者列入優先對象，不讓隱藏版第一線人員淪為防疫犧牲品。

(中時 )