因應電子廠發爆發疫情危急生產，經濟部今公布最新《建議企業強化分艙分流做法》指引，全面發放到電電公會、電腦公會、機械公會、科學園區等科技與傳統產業。其建議生產線要採「分廠、分樓層、分組」三原則來分流，並要求企業關閉戶外吸菸區。

原本經濟部就對企業訂有「分艙分流持續營運檢核表」，苗栗竹南科學園區電子廠爆發確診後，再依據其狀況修正，公布此新版強化分艙分流指引。經濟部工業局副局長楊志清說明，此建議作法三大精神就是「分艙、分流、分時間」。

指引主要區分辦公室與生產線兩類來做規範，在辦公室員工方面，建議性質相近者分成2到3組，除1／2或1／3居家上班外，其餘分組分區上班。各組上下班固定不同出入口，如公司只有一個出入口，則採時間分流來進出。

工廠產線方面，則建議「分廠、分樓層、分組」來分流。至於無塵室內則再分組，各組要錯開休息時間，員工無塵服以顏色管理，手套、口罩、網帽等耗材嚴禁重複使用。進出無塵室的Air Shower (浴塵室)，每次進出人數應降至1-2人。

楊志清說明，過往一個Air Shower可能站上4人，現在採防疫概念，希望只有1到2人，不要那麼擁擠，讓風吹下來比較完整。

而生產線同仁吃飯，指引要求應送至各樓層休息室或用餐地點，分時段用餐或領便當，連送便當的人也要固定。其他置物櫃、廁所、交通車等均應分流。

電梯部分，應分層分別搭乘不同電梯。生產線宿舍，避免一對多或多對一，A生產線就住A宿舍、B產線就住B宿舍，彼此不交流接觸。交通車同樣分組搭乘，一排4座僅坐靠窗邊，禁止同坐。

此建議作法發放下去後，楊志清說：「企業反應非常良好！」，還問說可不可以轉傳。但他強調，此建議沒有遵不遵守的罰鍰問題，畢竟不做出現潛在風險，產線會停下來，廠商自己就會有損失。

(中時 )