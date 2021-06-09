全台三級警戒延長至6月28日，民眾每日最關注的仍是疫情相關訊息，從新聞報導的收視數據觀察，在收視率及觀看人口數都出現大幅提升的現象。

以中視新聞全球報導在上月19日疫情升溫至今，收視率較前期提升了32.5％，4歲以上平均收視破2，其中昨8日晚間新聞平均收視更有2.45。此外，中視晚間新聞的收視人口數從平均73萬人成長25.3％到達91萬人，成長率是無線頻道晚間新聞時段之冠，顯示民眾對新聞的關注度大為增加。

中視除了母頻的早中晚三節新聞時段，在154台的中視新聞台也有各節即時新聞，長久的新聞專業度贏得觀眾信賴，這段時期晚上7至8點的晚間新聞，平均收視率為0.95，成長率較疫情升溫前提升55.7％，而平均觀看人數也增加為47萬人，成長率更有57.7％，即使頻道位處154台卻有亮眼的收視表現。

另外，民眾宅在家，除了鎖定電視，許多人也習慣收看YT頻道，以中視YT家族頻道在5月下旬至今，觀看次數為2千3百萬，較前期成長24％。其中又以中視新聞YT頻道的瀏覽量成長最多，提升將近55％。

(中時 )