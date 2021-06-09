莫斯科法院稱，正在考慮檢察官提出的「否定反對派領導人阿列克斯·納瓦尼 (Alexei Navalny)支持者創立社團」的請求，連帶的遞奪他們 9 月份參與國會的權力，以免國會裡出現與政府唱反調的聲音。

美聯社報導，著名的俄國異議人士納瓦尼已被關入監獄，不過他的支持者仍組織團體，包括反腐敗基金會，以及遍布俄羅斯各地的辦事處，莫斯科市法院很可能會把這些納瓦尼的組織都視為「極端主義組織」，也就以反對恐怖組織的理由，禁止與這些團體的人物競選公職。

極端主義這個標籤，也可以用來對付曾經與納瓦尼串連合作過的活動家、向他們捐款的任何人，甚至分享這些訊息，都可能被視為極端主義者。

納瓦尼在俄羅斯數十個地區的辦公室，已於 4 月遭到關閉，先前檢察官發布禁令，勒令他們暫停活動，理由是等待法院裁決他們是否歸類於極端主義。但受打壓的人士，發誓要繼續以不同的形式持續發聲。

納瓦尼被稱為「普丁總統最頑固的政治敵人」，他於 今年1 月從德國返國路上遭到逮捕，2 月，納瓦尼遭到「違反 2014 年貪污罪的緩刑條款」而被判處 2年半的徒刑。

納瓦尼的基金會成立於 10 年前，主要是針對俄國政府內的貪腐質疑，他們會把自己收集到的證據，以YouTube的型式發布出去，並獲得了 1.17 億次的觀看數，團體聲稱，黑海沿岸的的豪華別墅，是為普丁所建造的，而克里姆林宮否認此事。

另外，納瓦尼與他們支持者還推廣各種投票策略，比方配票、拉抬某位對手等方式，以擊敗統一俄羅斯黨的候選人。

納瓦尼的幾位同伴已宣布，他們會爭取9 月的競選，但法院的判決和新法律，很可能奪走他們的競選權力。

(中時新聞網)