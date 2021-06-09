針對好心肝診所爆發涉嫌違法施打疫苗案，引發各界關切，台灣高等檢察署9日已指示台北地檢署啟動「防疫處理小組」，立即指派檢察官分案偵辦，追究相關人員的刑事責任。

台北市好心肝診所被爆私下幫民眾打疫苗，引發各界關切，台北市政府決定開罰診所200萬元，取消疫苗合約資格，相關人員移送政風處調查。

高檢署表示，北市好心肝診所被爆未依接種順序，私自幫民眾施打AZ疫苗，涉有不法情事，9日已指示台北地檢署即刻啟動「防疫處理小組」，指派檢察官結合相關行政機關迅速調查釐清，查明好心肝診所等相關人員相關刑事或行政責任，儘速依法處理，防堵防疫漏洞。

高檢署說，法務部去年2月下旬即函令各地檢署成立「防疫處理小組」，由檢察官率領警政、衛政、社政、消費者保護、公平交易及關務、邊防等機關成員，針對疫情相關事件，迅速整合跨機關意見，釐清事實，若屬刑事責任者，即由檢察官速查嚴辦，若屬行政責任，則交由權責機關依法裁處。

(中時 )