雲林縣麥寮鄉六輕工業區移工多，民眾憂成重疫區求設快篩站。（本報資料照片）

雲林縣麥寮鄉六輕工業區，六輕自雇移工與外包商雇用移工共約1600餘人，最近國內爆發移工群聚感染，加上8日起外包商移工禁入工業區，鄉民擔心移工引爆疫情，要求六輕或相關單位盡速設置快篩站，否則一旦失控，整個麥寮鄉甚至鄰近鄉鎮都會淪為重疫區。

台塑六輕工業區目前約有1萬3000名員工，外包商1萬1000人，其中六輕自雇移工150餘人，外包商移工1500餘人，除六輕自雇移工由六輕自行篩檢，外包商移工至今都還未接受快篩，且六輕配合中央勞動部規定，8日起禁止外包商移工進入工業區作業，上千名移工因停工在麥寮鄉四處活動，引發鄉民恐慌。

麥寮鄉長蔡長昆表示，六輕員工與外包商都已傳出確診個案，對於上千名外包商移工，六輕、縣府、工業局等相關單位至今都還未提出快篩計畫，一旦爆發群聚感染，再傳染給六輕員工與外包商，後果不堪設想。

蔡長昆說，許多六輕員工與外包商都來自外鄉鎮甚至外縣市，一旦染疫，不僅麥寮鄉將變成重疫區，還會把疫情散布到全雲林縣與其他縣市，為了大家的安全，一定要盡快設置快篩站。

鄉民說，外包商移工無法進入工業區工作，在鄉內活動的時間相對增加，若外包商沒有妥善管理安置，移工面對收入減少，甚至可能引發逃逸潮，屆時不僅會造成防疫破口，還會產生各種社會問題，想起來就覺得可怕。

外包商也是滿腹苦水，強調移工無法進入工業區，又請不到本地工人，公司雪上加霜如何撐過疫情。移工因沒工作到處趴趴走，也很難限制其自由，很擔心會出事。

工業局雲林離島工業區服務中心認為，為了避免移工造成防疫破口，建議六輕設置快篩站，篩檢所有進出六輕工業區人員，如此可加強防疫量能，也能讓麥寮鄉民安心。對此六輕管理部回應，會配合政府的防疫措施與規定。

(中時 )