時報金犢獎是一個青年創意的公益平台，鼓勵全球青年用創意展現人類生活的美好、培養新時代正能量，提倡團隊合作和公平競賽的精神、促進創意學習與精進。華夏科技大學數位媒體設計系主任邱勇標也擔任時報金犢獎國際競賽評審委員，見證青年創意無限。

華夏科技大學商管學院院長高哲翰院長，金犢獎百名名師評審團，評審委員陣容堅強。前台北市建築交集會理事長、華夏科技大學數位媒體設計系主任邱勇標博士榮幸擔任時報金犢獎國際競賽評審委員。

本次初生之犢不畏虎線上初審評審於5月28日開始進行，有鑒於今年題目豐富且創作形式多元，因此邀請了台灣高中及大學共計百餘名老師，共同為設計教育、培育社會菁英盡一份心力。

據悉，時報金犢獎從初生之犢不畏虎之姿，至今邁入30而立，這30年來發掘無數優秀學子，在金犢舞臺上發光，進而在各產業發揮才能，用設計、創意改變了消費習慣、社會行為，開創許多業界經典話題。第30屆時報金犢獎於2021年3月正式啟動，攜手青年學子，網羅不凡創意。

(中時 )