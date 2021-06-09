第六河川局和台南市政府攜手整治三爺溪、加高堤岸、設置大型抽水站。（校方提供／曹婷婷台南傳真）

日前台南地區因梅雨鋒面帶來超過421公厘雨水，往年遇大雨必淹的中華醫事科技大學，這回校園零淹水，校長曾信超抽空巡視相鄰三爺溪防汛道路，感謝第六河川局和台南市政府攜手整治三爺溪、加高堤岸、設置大型抽水站，解決校園淹水惡夢。

曾信超表示，每年5月汛期，逢颱風豪雨或梅雨季帶來大雨，仁德交流道及鄰近一帶經常淹水，大部分都肇因三爺溪氾濫溢流成災。中華醫大校地與三爺溪相鄰，三爺溪氾濫成災，校園首當其衝，幾經校方和地方努力爭取防洪治水改善，終於有了具體的成果。

由第六河川局及台南市政府攜手編列19億元進行三爺溪防洪工程，目前兩岸堤岸工程已經完工，加長也加高，並闢設新的防汛道路，特別是中華醫大同心協力凝聚防洪共識，提供部份校地設置9cms大型抽水站，對三爺溪一旦溢流時造成的淹水可收改善之效。

該工程日前獲得檢驗，前幾天梅雨鋒面為台南地區帶來超過421公厘的龐大雨量，仁德的雨勢更是驚人，但中華醫大校園受惠於堤岸工程完工及抽水站運作，校園零淹水。

為能徹底解決三爺溪鄰近低窪區域的排水，台南市政府特別加編2億元進行區域排水工程，也已如火如荼加快腳步施工中。曾信超表示，中華醫大校地與三爺溪相鄰，三爺溪防洪治水不僅關係到仁德交流道及鄰近居民長期以來每遇大雨面臨淹水的惡夢，更和全校近9千位師生雨季的課業學習息息相關，如今看到兩岸堤岸工程已完工、抽水站設置也做好規畫、區域排水工程已在施工中，徹底解決仁德交流道及仁德地區的淹水問題，指日可待。

曾信超表示，除了校園水患有解，為解決仁德交流道交通擁擠的瓶頸，經過歷任市長，特別是黃偉哲市長努力已規畫設計完成共16.2億元從仁德勝利路跨過高速公路、跨過滯洪池到中華醫大再接到文華路三段直通仁和路，完工後會有15米寬的高架道路，這不僅大幅疏通仁德交流道交通量，對南關線更是一大福音，也讓華醫新增一條聯外道路，提升交通便利性。

(中時 )