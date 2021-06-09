日本演藝圈中年齡差距大的CP時有耳聞，如《派遣女王》演員篠原涼子2005年就與大她24歲的演員市村正親結婚，而樂團「ELT」（Every Little Thing）53歲吉他手伊藤一朗，2011年與娛樂圈外小他18歲的女性結婚，育有兩子。本月9日傳兩人以離婚為前提進行協議中。

據了解伊藤一朗夫婦大約在2年前漸有摩擦，可能是轉變成離婚的前兆。伊藤一朗給日本觀眾形象木訥又風趣加傻氣，上綜藝節目時常被主持人當作諧星應對，伊藤也靈活接球，不輸給真正的諧星。

日媒《女性SEVEN》報導，伊藤一朗夫婦多年來原本夫唱婦隨，伊藤自立事務所，也讓妻子來管理並十分信任，不過兩人自2年前開始，妻子逐漸變得強勢，甚至「攻擊」伊藤，伊藤為此曾在夜裡跑到屋外流淚，消瘦到歌迷都發覺有異。

「Every Little Thing」。（avex官網）

伊藤一朗1967年11月10日生，神奈川県横須賀市出身。在團內擔任團長、吉他、作曲、編曲，血型A型，常被主持人、歌迷稱小名「一君」，而該團主唱持田香織稱他「一朗先生」。伊藤前些時候出了新著書，書名就叫《一點一點地，照我自己的步調》，現在看來耐人尋味。

(中時 )