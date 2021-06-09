嘉里大榮宣布暫停受理低溫包裹至12日。(圖／嘉里大榮官網)

宅配通表示，11日低溫宅配才會恢復正常。(圖／宅配通官網)

黑貓也發出暫停低溫運送公告，但並未明確表示恢復時間。(圖／黑貓官網)

台灣本土疫情持續延燒，三級警戒延長也延長至月底，日前曾暫停的低溫宅配如今再度喊卡，黑貓宅急便、宅配通與嘉里大榮紛紛貼出公告，暫時停止低溫運送，至少11日才會恢復正常。

嘉里大榮物流昨(8日)開出第一槍，在官網公告調整低溫運能，為緩解雙北區配送壓力，即日起至12日暫停受理送至台北市、新北市、桃園市、新竹縣、新竹市的低溫包裹，但賣場通路會穩定配送。嘉里大榮表示，三級警戒期間，不保證送達日期，也無法指定到貨日期。

宅配通也貼出公告，三級警戒期間適逢端午假期，導致低溫宅配量暴增，因此將從明天(10日)起，暫停受理全省低溫包裹寄件，契約客戶寄往新北市、桃園市、新竹縣市之低溫包裹也連帶暫停，直到11日使得恢復正常。同時為因應金門、澎湖地區航班運能限制，即日起暫停受理台灣本島往返金門、澎湖之低溫包裹，待航班恢復正常後另行通知。

黑貓宅急便今天則表示，即日起暫停一般消費者低溫寄件服務，包含黑貓記取店、一般與超商代收等通路，但並無明確指出恢復日期，僅表示契約客戶寄往雙北、桃園、新竹縣市之低溫包裹視情況管控，確保送貨順利。

(中時新聞網)