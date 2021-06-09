66歲不老女神趙雅芝近日在陸綜《萌探探探案》重現白娘子造型，和小38歲楊紫合唱《千年等一回》，兩代白娘子同框毫無違和感，宛如姐妹般，讓網友都驚豔趙雅芝優雅美貌，「60多歲了還能維持這樣，保養真好」。

有網友曝光趙雅芝和楊紫兩代白娘子的世紀同框，透露楊紫版的白娘子是機靈可愛，而趙雅芝是端莊優雅，兩人展現不同時代的美，而66歲的趙雅芝皮膚白皙緊緻，看不出皺紋，也維持纖細身材，和楊紫站一起完全看不出年齡差。

趙雅芝和楊紫合唱《千年等一回》。(圖／翻攝自微博)

趙雅芝仍維持優雅氣質。(圖／翻攝自微博)

另外，有人巧遇趙雅芝穿無袖背心搭牛仔五分褲，看得出她在沒有修圖的鏡頭下，依舊維持好狀態，讓網友都驚呼「優雅的不老女神」、「歲月從不敗美人」、「60多歲了還能維持這樣太厲害了」。

其實，兩人不是第一次同框，之前在電視劇《天乩之白蛇傳說》中，楊紫飾演白蛇「白夭夭」，而趙雅芝則飾演她的師父「釃山聖母」，當時因為趙雅芝是特別出演，所以戲份不多，如今多年後又再次同框，也讓網友相當期待。

童星出身的楊紫，一直是「收視保證流量小花」，近年來憑著《歡樂頌》、《親愛的，熱愛的》等電視劇人氣急速攀升，之前她和男神張藝興爆熱戀，不過兩人完全沒避嫌，在節目張藝興更直接喊楊紫：「嗨，緋聞女友」，讓網友都驚呼張藝興直接用行動證明緋聞的真偽啊。

(中時新聞網)