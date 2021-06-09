5月31日早上7時20分，新北市雙和醫院11樓負壓病房一名洪姓62歲確診男患者，持水果刀砍傷病房護理師，導致3名護理師背部與腹部受傷，其中一人手掌幾乎被砍斷，新北地檢署今（9）日晚間訊問後，認為嫌犯惡行重大，有逃亡之虞，因此向法院聲請羈押。

據警方指出，新北市雙和醫院11樓負壓病房一名洪姓62歲確診男患者，上月31日上午7時20分，突然手持水果刀砍傷病房內3名女護理師，警方獲報趕緊於第一時間抵達現場，喝令洪翁放下水果刀後，立即上前壓制上銬，將人逮捕歸案。

受傷的3名護理師，當下也緊急送入急診室救治，其中23歲施姓護理師腹部遭利器劃傷，已第一時間送入開刀房治療，而25歲陳姓護理師則是胸部、右手刀傷，27歲蔡姓護理師為肚皮刀傷。

新北市洪姓確診男子上月31日情緒失控，持刀雙和醫院砍傷3名護理師，遭警方強力壓制，高檢署近期說重話，要求檢方從重量刑。新北地檢署今發新聞稿表示，洪男不顧護理師呼救，持刀捅刺被害人腹部多下，已有殺人犯意，今依殺人未遂、重傷害等罪嫌聲押洪男。

新北地檢署指出，洪男犯案當日擅自走出病房，不滿陳姓、蔡姓護理師制止，便基於殺人犯意，將水果刀藏於身後，持刀猛捅另一位施姓護理師背部、胸部多下，施女倒地呼救，洪男又拿刀捅了對方腹部多下。

未料，陳姓、蔡姓護理師出言制止時，洪男又拿刀衝向兩人，在蔡女協助扶起施女時，持刀刺傷蔡女腹部，之後又持刀刺傷陳女胸口，陳女雖試圖奪刀，但刀柄已掉落在地，無法奪取，陳女也因傷倒地，但洪男仍殺紅了眼，往對方腰腹會陰處猛捅，造成對方多處失血。

洪男犯案後，甚至不顧感染風險，故意對醫護人員吐痰，並用言語羞辱醫護人員，在醫護人員協助其更換尿布時，還用不雅言語辱罵，使醫護人員心懷憤恨。

檢方認為，洪男拒絕遵守防疫規定，擅自逃離醫院，又基於殺人犯意持刀砍人，顯見遵法意識薄弱，有畏罪逃亡之虞，且犯案後仍攻擊、羞辱醫護，不噂手隔離指示，罔顧他人生命、健康、安全，對醫護人力問題雪上加霜，險些成為防疫破口，若僅以其他強制處分替代，難以期待洪男會自主遵守相關規範，甚至再次造成衛生、警政負擔。

檢方表示，雖然洪男仍需自主健康管理，但基於以上理由，經訊問後仍依殺人未遂、重傷害、傷害、強暴方法妨害醫事人員執行業 務等罪嫌，向法院聲押。

★中時新聞網關心您：

不良行為，請勿模仿！

拒絕暴力！請撥打113、110

防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)