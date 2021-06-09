思薇雅蒂法網11連勝中斷，無緣連莊冠軍。（美聯社）

法國網球公開賽女單衛冕者、波蘭好手思薇雅蒂（Iga Swiatek）的紅土大滿貫11連勝之路，台北時間9日晚間被希臘選手莎卡芮（Maria Sakkari）中斷，比賽中出現右大腿傷勢的思薇雅蒂，最終4比6、4比6遭莎卡芮淘汰，莎卡芮將和稍早獲勝的捷克女將克蕾切可娃（Barbora Krejcikova）爭搶決賽門票。

在今晚直落二輸球之前，思薇雅蒂近兩屆法網累積11連勝、一盤未失，可惜首盤原本握有2比0領先的她很快被追平，第二盤右大腿有點傷勢，雖然經過傷停包紮後回到場上續戰，狀態卻無法回升，未能成為繼2007年比利時名將漢寧（Justine Henin）之後，紅土大滿貫女單近14年來第一位成功連莊的球員。

今年法網女單最後4強是第17種子莎卡芮、非種子的克蕾切可娃和席丹塞珂（Tamara Zidansek），以及俄羅斯第31種子帕維尤欽可娃（Anastasia Pavlyuchenkova），4人都是第一次晉級到四大賽單打4強，代表今年法網會有新的女單冠軍。

莎卡芮賽後心情相當激動，表示：「現在真的不知道該怎麼形容想法，這是很棒的感覺，要謝謝團隊在背後幫助我，才能達成這個成就，我們還有很長的路要走。」

擊敗衛冕者的方法，莎卡芮笑說當然不能透露自己戰術的秘密，「我單純享受這場比賽，比賽前我告訴自己，這是很重要的大賽，但不要想太多，樂在其中就是了。」

(中時 )