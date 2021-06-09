缺料不見緩減，廣達5月筆電出貨量為620萬台，仍比4月小增10萬台、相當於1.64％，今年到5月為止，廣達還沒有任何一個月筆電出貨量低於600萬台的高原區。
反映在營收上，廣達5月營收為850.52億元，比4月微增0.3％，不過受到高單價筆電如新款MacBook Pro量產推遲、商用筆電訂單量也比去年同期減少下，5月營收比去年同期大減8.9％，累積前5月營收為4388.43億元，年增率為19.6％，顯然是受惠於第一季營收表現遠勝於去年同期。
(工商 )
缺料不見緩減，廣達5月筆電出貨量為620萬台，仍比4月小增10萬台、相當於1.64％，今年到5月為止，廣達還沒有任何一個月筆電出貨量低於600萬台的高原區。
反映在營收上，廣達5月營收為850.52億元，比4月微增0.3％，不過受到高單價筆電如新款MacBook Pro量產推遲、商用筆電訂單量也比去年同期減少下，5月營收比去年同期大減8.9％，累積前5月營收為4388.43億元，年增率為19.6％，顯然是受惠於第一季營收表現遠勝於去年同期。
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