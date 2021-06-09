疫苗數量有限，指揮中心明訂11類優先施打疫苗順序，但卻陸續傳出前雲林縣長的張榮味遭疑「特權插隊」、北市好心肝診所三更半夜違法替一般志工注射疫苗等事件。律師林智群怒用好萊塢電影《飢餓遊戲》的梗，大喊：「身為第12區的賤民，林北對有人偷跑到第1、2區的行為感到相當氣憤！」

本土疫情大爆發，民眾苦等疫苗，但疫苗迄今數量有限，只能接受分配，指揮中心明訂11類優先施打疫苗順序，這一波41萬劑的AZ疫苗，雙北是第一、二、三類同時優先施打，22縣市第一批疫苗則是以第一類優先、第二批的時候是第一類優先接續二、三類若有餘裕的時候，可以就二、三類施打。

前雲林縣長的張榮味已施打疫苗，胞妹雲林縣長張麗善表示自己身為地方疫情指揮官，張榮味與她住在前後院，符合中央明訂前三類對象同住者。中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥則表示，除了雙北，其他縣市第一批疫苗是以第一類優先，張榮味難逃「權貴插隊」標籤。

而北市好心肝診所更是爆發違規替千名志工注射疫苗，遭北市府依違反《傳染病防治法》罰最高200萬元，並取消合約診所的資格。

對於權貴插隊、違法施打的情況接連發生，不在11類優先施打疫苗順序內的律師林智群，在臉書發文，借用女星珍妮佛·勞倫斯主演的小說改編電影《飢餓遊戲》劇照，大聲怒吼：「身為第12區的賤民，林北對有人偷跑到第1、2區的行為感到相當氣憤！」。

《飢餓遊戲》時間設定在大災難後的北美洲，一個自廢墟建立起的國家「施惠國」（Panem），設有12個行政區，距離都城最遙遠的第12區位在阿帕拉契山脈，負責採集煤礦，同時也是所有行政區中最貧窮的一個，女主角就來自這一區，所以林智群自比是「第12區賤民」。

(中時新聞網)