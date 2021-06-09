本土疫情不見降溫，同島一命的情況下，各界都呼籲宅家救國，減少人與人之間不必要的連結，不過有一名女網友原以為這樣能省下許多生活花費，畢竟不用出門，也就沒有化妝跟治裝的必要，甚至還少了應酬、交通費，但她萬萬沒想到「算一算上個月花得比平常還要多」，因此上網PO文分享，吸引同樣「花更多」的網友強烈共鳴，其中還有人點出關鍵原因。

少出門真的能省到錢嗎？日前PTT一名女網友就以「有覺得最近有省到錢嗎」為題發文，稱自己以為「出門的次數變少可以省很多錢」，減少治裝費、化妝品的消耗，但讓她訝異的是，「結果算一算上個月花得比平常還要多」，讓她不禁好奇求問「有人是省到錢的嗎？」並透露自己自疫情爆發以來，主要開銷都是為購買食物、蔬菜箱、家居用品。

貼文曝光後，許多網友點頭如搗蒜，紛紛認同表示「以前工作供餐，現在在家工作，都沒餐可以吃，只能一直外帶花錢」、「自己煮比外食貴，會一直買網拍」，還有人提到，閒在家反而容易衝動購物，為日後能平安出門做準備，填補空虛心靈，並直言「沒有，狂上網亂買東西」、「無處宣洩都在買網購很恐怖」、「光應付遠距教學就敗了筆電等配備」、「這個月悶到發瘋買了Switch」。

但也有網友真的沒花到什麼錢，留言回應「沒酒沒肉可去消費，又不能去健身房錢和時間都省很多」、「每天吃防疫便當，吃不完」、「花費少了只剩三分之一，然後今天學校公布，暑期班7月份不准開又省了快2萬」、「自從不能內用，省了好多錢！以前假日就是帶小孩看電影吃大餐到處玩、住飯店」。

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防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)