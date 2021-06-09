人事成本增 快餐巨頭Chipotle漲價4％ 22:122021/06/09 工商 吳慧珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 主打墨西哥捲餅的美國連鎖快餐巨頭Chipotle Mexican Grill周二宣布，店內菜單漲價4％左右，以支應員工加薪增加的人事成本。Chipotle上月就宣布過，6月底前餐廳員工的平均時薪要調高到15美元，當時就預告上漲的成本會轉嫁給消費者。為招攬新血並留住人力，麥當勞、星巴克、Chipotle等連鎖餐飲業者紛紛調高員工時薪。 《國際經濟》德國4月出口微幅月增0.3％ 久陽5月營收3.6 億元、年增466％ 創單月新高 (工商 ) #Chipotle #人事成本 #巨頭 #漲價 #調高 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《興櫃股》市場需求高 晶呈5月營收年增逾2成 17:062021/06/09 財經 5月CPI增2.48％ 8年來最多 04:102021/06/09 財經焦點 大陸5月PPI飆8.5％ 創近13年新高 04:102021/06/09 焦點新聞 《鋼鐵股》業內外皆美 久陽5月營收再創高 08:532021/06/09 財經 《電子零件》佈局收割 騰輝-KY估今年車用營收增逾4成 17:062021/06/09 財經 《電子零件》奇鋐5月營收創高 今年獲利增幅＞營收 11:092021/06/09 財經 百健阿茲海默症新藥 獲FDA核准上市 每年藥費5.6萬美元 04:102021/06/09 財經要聞 《半導體》Q2不淡＋H2新產能到位 天鈺剽悍 12:342021/06/09 財經 永冠-KY產業機械訂單增長 今年出貨逐季增長 12:132021/06/09 財經 升至2.48％！ 5月CPI年增率 99個月新高 04:102021/06/09 財經要聞 《鋼鐵股》東和鋼鐵5月營收寫次高 Q2營運續看佳 10:522021/06/09 財經 財經熱門新聞 鋼鐵族群倒地原因曝光 這次兇手是他 - 財經 手上有航運、鋼鐵注意 他洩密：明天別做錯了 - 財經 比特幣要崩盤了？專家曝1關鍵訊號示警 - 財經 即將公布解盲結果！高端明天暫停交易 盤後召開記者會 - 財經 美國通膨報應來了？謝金河曝新一輪美中對幹結局 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。