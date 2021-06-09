主打墨西哥捲餅的美國連鎖快餐巨頭Chipotle Mexican Grill周二宣布，店內菜單漲價4％左右，以支應員工加薪增加的人事成本。Chipotle上月就宣布過，6月底前餐廳員工的平均時薪要調高到15美元，當時就預告上漲的成本會轉嫁給消費者。為招攬新血並留住人力，麥當勞、星巴克、Chipotle等連鎖餐飲業者紛紛調高員工時薪。

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