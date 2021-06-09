網路上日前出現一段1分鐘的熱門影片，指出愛爾蘭一名有種族主義傾向的白人男子不斷騷擾當地一家亞裔商店，亞裔老闆幾度阻擋男子進入店裡不成後，最終以一記右勾拳加上絆腳，馬上就KO男子，讓白人男子倒地不起。

美國社群網站Reddit 6日出現一段約1分鐘影片，影片標題為「愛爾蘭的亞洲商店老闆對付一名種族主義的搗亂顧客」，韓國《朝鮮日報》報導，事件發生在愛爾蘭首都都柏林，這名白人男子對這家招牌以中文寫著「東方行」的亞洲商店老闆進行種族歧視侮辱。

影片一開始就顯示2名亞裔老闆和白人男子互相拳打腳踢，亞裔老闆一面踢一面喊「滾出去」，三人在店門外爭執許久，男子後來再度走進店裡和老闆理論，重申「你踢我」，其中一名年紀較長、滿頭灰髮的老闆回應「這是我的店」，之後就兩手把男子推出門外，一邊大喊「滾出我的店」，白人男子也不服輸，再度走回店裡理論，雙方衝突升溫，最後滿頭灰髮的老闆以一記右勾拳重重打在男子左臉上，另一名年輕老闆順勢絆了一腳，白人男子就被打倒在地、一動也不動。

目前無法證實衝突發生時間以及雙方是否因為種族歧視引發糾紛，不過這則影片上架3天獲得6萬多人次觀看、超過3,600人回應，網友反應相當熱烈。

有網友回應商店位在都柏林市中心的華人市場，附近經常聚集一些吸毒者，不過老闆是溫和有禮、受人尊敬的人，網友甚至為老闆必須忍受這些人感到難過，還有學過拳擊的網友讚賞老闆那記右勾拳動作相當精準、漂亮，多數網友都為亞裔老闆三兩下KO種族歧視的顧客歡呼。

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(中時新聞網)