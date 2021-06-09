美國5月消費者物價指數（CPI）公布在即，美股周三（9日）早盤小幅上揚，道瓊工業指數小幅開高，隨後在平盤附近上下游走，那斯達克指數、S&P500則呈現小漲走勢，美國10年期公債殖利率跌破1.5%，創下近一個月來新低。

截至台北時間22點04分，道瓊工業指數下跌19.84點或0.06%，暫報34579.98點；那斯達克指數上漲43.06點或0.31%，暫報13967.97點；S&P500上漲3.99點或0.09%，暫報4231.25點；費城半導體指數上漲0.44點或0.01%，暫報3171.66點。

4大科技巨頭漲跌不一，電動車大廠特斯拉上漲1.30美元或0.22%，暫報604.90美元；台積電ADR上漲0.88美元或0.76%，暫報116.80美元；聯電ADR下跌0.15美元或1.61%，暫報9.18美元。

蘋果年度開發者大會（WWDC）於7日登場，為期5天的WWDC為因應疫情改為線上舉辦，WWDC聚焦最新IOS 15作業系統，其中最令人矚目的是IOS 15為強化社交網路功能，且集中遠距需求，針對FaceTime將推出一系列新功能；蘋果早盤上漲0.03美元或0.02%，暫報126.76美元。

美國5月CPI將於周四（10日）公布，市場預計數據出爐將打破目前僵局；4月CPI指數年增4.2%，遠高於分析師預估的3.6%，也較前值年增2.6%高出許多，年增幅創下12年來新高，且加劇市場對通膨疑慮。

(中時新聞網)