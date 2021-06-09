出身自越南的香港女星鄭艷麗，擁有混血美艷外表，人生際遇卻相當坎坷，一連拍攝《滅門慘案II借種》、《二奶村之殺夫》等多部三級片未能大紅，息影多年後又罹患厭食症。她近日更在臉書PO出手打點滴照，透露再次因病魔住院，且166公分的她，體重更瘦到只剩45公斤，令人心疼。

息影多年的三級片女星鄭艷麗，水人無水命，她雖擁有出眾的外表，人生際遇卻相當坎坷，有傳她在拍攝某部三級片時，慘遭導演強迫露三點，令性情剛烈的她一度在公開場合向導演潑酒洩恨。

然而鄭艷麗也因為倔強又直接的性格，星途浮沉，一度來台發展，更因此結識了富商黃任中。不過在黃任中逝世後，她亦頓失經濟支柱，加上演出機會也不多，令她順勢息影，並在2014年被拍到於速食店當清潔工、收銀員，自食其力拒絕他人幫助，近年更回到越南開咖啡店。

只是現年50歲的鄭艷麗，即便洗盡鉛華，仍逃不過命運捉弄，在去年證實罹患憂鬱症，近日更在臉書PO出躺在病床上打點滴照，透露自己敵不過病魔，再次住院，體重更暴瘦只剩45公斤。

鄭艷麗更疑因久病纏身，心情鬱悶，幾天前才在臉書吐露心聲：「看見大家叫我加油，我自己都好加油，但是…好多事不是我自己努力，就可以做到，等好久排時間去看醫生，結果都幫不到我，還有等照腸照胃（鏡），還要等一年，工作又有問題，真是唉唉唉。」

(中時新聞網)