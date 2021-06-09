台北市政府提供好心肝診所1千多劑新冠肺炎AZ疫苗，該診所則未按照規定，提供非屬一到三類醫護人員接種，中央流行疫情指揮中心剛剛發佈新聞稿嚴正表示，北市府無視規定，任意將多達一千多劑疫苗撥給該診所，既違反規定，也不合情理，而該診所又幫非可接種人員接種，將交由司法單位徹查，追究真相。

指揮中心表示，針對台北市政府提供好心肝診所一千多劑COVID-19疫苗，且該診所未依指揮中心之規定，提供非屬一到三類醫護人員之一般民眾施打一事，中央流行疫情指揮中心今(9)日嚴正表示，此事嚴重影響尚未施打疫苗之基層醫護人員權益，有人漠視規定，明知故犯，情節重大，指揮中心將由司法單位依法徹查，還原真相，並追究相關人員應負之法律責任。

指揮中心指出，該診所之醫護人員多已至院外接種COVID-19疫苗，而指揮中心也尚未許可基層診所提供COVID-19疫苗接種服務，臺北市政府竟無視相關規定，任意將多達一千多劑疫苗撥給該診所，既違反規定，也不合情理；而該診所短時間內即施打一千多劑，究竟是何人被通知前往施打，有無特權介入，事不單純，也不尋常，其中過程實令人合理懷疑是否有違法濫權之事。

指揮中心強調，基於維護及確保疫苗施打之合法性及公平性的職責，絕不容許類此情形再度發生，破壞綱紀，並將交由司法單位調查本案之始末，釐清真相，還原事實，以瞭解其中是否有人謀不臧、私相授受，甚至偽造文書或違法圖利之相關犯罪嫌疑，以明法紀，並昭公信。

(中時 )