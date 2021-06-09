雷虎科技（8033）9日宣布，公司近日與經濟部所屬財團法人金屬工業研究發展中心（簡稱金屬中心），共同簽署合作意向書，攜手研究發展人工智慧（AI）結合無人載具，並共同拓展離岸風電，及水下探勘商機。

上述合作案，將包括中大型空中無人直升機（UAV）對離岸風機進行檢測，及中大型無人船、潛水艇（ROV）等水面及水下產品進行探勘。

雷虎科技表示，公司創新產品-水下無人潛艇「海龍」（Seadragon）已獲得經濟部2019年台灣精品獎銀質獎，近日將展開新設計升級為中大型水下無人載具-「海龍一號」（Seadragon ONE），未來將可提供給金屬中心，用於海洋風力發電場域，及水下探勘應用。 金屬中心目前規劃水下載具的研發，5月已進駐水下海洋創新中心，啟動測試場域建置，鎖定未來離岸風機服務。海創中心未來培育海上的無人機操控證照的認證人員，亦可搭配應用雷虎的水面及水下載具，與金屬中心的人工智慧（AI）影像辨識技術，進行風力發電機水下基礎設施檢測，與其他水面任務的執行。

我國政府積極推動離岸風電產業，財團法人金屬中心更肩負著研發推展及輔導國內廠商，以期擴大風電產業的商機。金屬中心所屬智慧移動載具實驗室（IVC），擁有國內首屈一指，以AI研究及檢測風力發電葉片的技術。

根據金屬中心相關資料顯示，預估政府大力推動及指導之下，預計台灣至2025年可帶動產業投資在風電產業達332億元，未來所帶動年風電產業產值可達1,218億元，商機令人期待。

(工商 )