中央氣象局表示，今（9日）午後北部、嘉義以南、花東地區的平地及各地山區，都有午後雷陣雨出現，並有局部的短時強降雨。明（10日）各地山區午後也要注意熱對流發展，隨著太平洋高壓逐漸增強，白天溫度會愈來愈高，降雨範圍也會稍微縮減。

氣象局表示，明天的天氣和今日類似，各地上午大多為多雲到晴，不過午後各地山區會有明顯的雷陣雨發展，且對流雲系也會轉向嘉義以南的平原地區擴展；另外受東南風影響，花東地區、恆春半島偶爾也會出現局部的短暫雨。

明溫度部分，各地仍屬悶熱，高溫普遍約30-34度，中南部的河谷或近山區則會上看出現35度以上。

氣象局提醒，午後雷陣雨出現時，容易有局部大雨及短時強降雨。這幾天山區容易出現較大雨的驟雨，過去幾天山區已累積較多雨量，土石容易鬆動，山區活動請特別注意安全。

氣象局預估，週五至週日（11日至13日）太平洋高壓略增強，高溫會稍上升，午後陣雨的範圍也會比前幾天略為減少，各地天氣以多雲到晴為主，但各地山區及中南部地區仍要留意午後雷陣雨的發展。隨著風向逐漸轉偏南風，東部、東南部地區及恆春半島有時偶有局部短暫陣雨，到週日時，南部也會有局部短暫陣雨。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，台灣近期的天氣為典型的午後雷陣雨型態，短時間內不受梅雨鋒面及颱風影響，午後山區很容易發生雷陣雨，需留意降雨範圍不時會擴散至全台平地。

(中時新聞網)