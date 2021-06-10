菲律賓總統杜特蒂昨晚表示，2012年菲中黃岩島對峙，美國曾居間協調，後來菲國撤船，中國卻順勢實質控制黃岩島。若美方無法對此提出解釋，是否延續軍隊互訪協定就很難說。

菲美軍隊互訪協定（VFA）提供法源，讓美國軍隊能輪替進出菲律賓從事兵棋推演和軍事演習。若杜特蒂（Rodrigo Duterte）拍板終止，協定將於8月失效。

杜特蒂8日晚間接受SMNI新聞專訪時說，菲美軍隊互訪協定現在是個問題。2012年菲律賓和中國在黃岩島對峙，美國居間協調，「然後我們撤離了。為什麼他們沒有強迫中國撤離？」

他表示：「除非他們能用非常簡單的方式向我解釋，讓全菲律賓都能懂，我才會開始討論他們的外國軍隊（訪問協定）。」

杜特蒂說，否則，是否延續軍隊互訪協定「就有點難說。美國人對我們真的很不尊重」。

庫西亞（Jose Cuisia Jr.）於黃岩島對峙事件時擔任菲律賓駐美大使。他2016年表示，當時太多船艦對峙，隨時可能擦槍走火，美國希望雙方撤船，以降低緊張情勢。「問題是，中國船艦再也沒有離開那裡，他們擺了我們一道」。

杜特蒂上任後奉行「獨立外交政策」，重新審視與美國的盟邦關係。杜特蒂「掃毒戰」大將、前警察總長德拉羅沙（Bato dela Rosa）赴美簽證去年遭取消後，馬尼拉知會華府，將退出軍隊互訪協定，但之後兩度展延，暫緩實施。

杜特蒂去年12月曾說，若美方無法提供至少2000萬劑2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗，他就會終止這項協定。杜特蒂今年2月又說，如果美方想要延續軍隊互訪協定，「你們必須付錢」。

現任菲律賓駐美大使羅慕德斯（Jose Manuel Romualdez）4日表示，菲美雙方花了很多時間，討論他們希望軍隊互訪協定修改的內容。「我們有信心，他（杜特蒂）會發現協定條款已顯著改善」。

(中央社)