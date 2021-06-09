本土疫情大爆發，民眾苦等疫苗不到，但卻陸續傳出前雲林縣長張榮味「特權插隊」、北市好心肝診所三更半夜違法替千名志工注射疫苗事件。這樣的行為有何後果？律師游敏傑指出，目前法規罰則僅針對「醫療機構」，對個人則是「0罰則」，有能力、有管道的「權貴」，當然是先搶先贏。

北市好心肝診所爆發違規替千名志工注射疫苗，遭北市府依違反《傳染病防治法》罰最高200萬元，並取消合約診所的資格，台灣高等檢察署也指示台北地檢署啟動「防疫處理小組」，立即指派檢察官分案偵辦，追究相關人員的刑事責任。

不過這些違規、插隊注射疫苗的民眾個人，是否會有罰則？對此，律師游敏傑向ETtoday新聞雲表示，《傳染病防治法》只罰「醫療機構」，但是這兩件插隊打疫苗的人，無論是權貴或志工，通通無法可罰；就算之後修法要罰，也不會溯及這些已經打完的人，既然只罰機構、不罰個人，那當然是有疫苗是就打、先搶先贏。

(中時新聞網)