新竹縣副縣長陳見賢日前散佈日本外相茂木敏充答詢的訊息，遭民進黨指控散播謠言，今被約談且依法送辦，國民黨對此表達遺憾及譴責，並質疑多位民進黨籍人士製圖又撰文的發佈假消息，不見刑事局有任何動作，陳見賢經過查證後轉傳訊息，卻立即遭刑事局約談，難道刑事局辦案有政治大小眼？

國民黨羅列綠營散佈的假消息，包含綠委羅致政、前綠委林靜儀散佈只有新北市沒有集中檢疫所來批判新北市長侯友宜；民進黨網路社群中心主任范綱皓自製圖卡，散佈全世界疫苗都是經過二期人體試驗就緊急授權上市；行政院中部辦執行長蔡培慧在臉書散布南投洽談BNT疫苗是「中國代工」等。

國民黨批評，上述這些皆看不到刑事局對這些執政黨人士有任何調查、約談的動作，放任當權者帶頭製造不實謠言，誤導視聽，難道刑事局偵辦假訊息也是藍綠有別、雙重標準嗎？

國民黨指出，有關陳見賢收到的相關訊息，事實上，日本《共同通訊社》6月5日報導，「自民黨外交小組組長佐藤正久，在東京電視台節目中透露，5月下旬台灣方面正式請求提供100萬劑（疫苗）」，顯示內容並非無所依據。

國民黨表示，況且此訊息也非陳見賢所編造，陳見賢已經公開說明清楚，為何刑事局仍大動作約談？令人質疑，執政當局意圖利用偵辦假訊息來讓社會噤聲、不敢對政府施政的無能提出批評嗎？

國民黨要求刑事局應該公正調查，還給陳見賢一個清白，也應該以同樣標準調查執政黨人士散佈假訊息的相關事件，切勿讓各界有辦藍不辦綠、選擇性辦案的疑慮。

(中時 )