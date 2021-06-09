低溫宅配不可承受之重，讓三大宅配物流業者再度緊急喊卡！繼嘉里大榮公告12日前暫停受理消費者低溫包裹配送北北桃、新竹縣（市）五縣市服務之後，黑貓宅急便今（9）日緊急公告即日起暫停受理一般消費者低溫包裹寄件服務。

台灣宅配通也在官網公告明（10）日將暫停受理全台一般消費者低溫包裹寄件，及暫停受理契約客戶寄往新北市、桃園市、新竹縣市之低溫包裹。

隨防疫三級警戒延長至6月28日，又適逢端午節檔，業者表示，網購常溫、冷鏈等貨物量倍增，為緩解雙北區域配送壓力，兼顧民生食品供應鏈運作順暢，確保配送品質、員工身心健抗，按下暫停鍵是不得不的決定。

嘉里大榮因應低溫貨量遽增，整體運能趨近飽合，率先公告在12日前調整低溫配送作業，包括暫停受理一般消費者低溫包裹（含自送貨件）送抵台北市、新北市、桃園市、新竹縣、新竹市之配送服務。

台灣宅配通則是暫停受理10日全台一般消費者低溫包裹寄件，含全家、萊爾富、一般代收通路、到站寄件等，及暫停受理契約客戶寄往新北市、桃園市、新竹縣市之低溫包裹。11日低溫宅配服務將恢復正常。

黑貓宅急便今晚官網最新公告，即日起暫停一般消費者低溫包裹寄件服務，包含黑貓寄取站、一般代收店、OK便利商店等代收通路，及契約客戶集貨截止時間提前至中午12點止，寄往台北市、新北市、桃園市、新竹縣（市）低溫包裹將視配送運能適當管控貨量，確保服務持續進行。

(工商 )