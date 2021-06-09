繼戲院營運商AMC與電玩零售商GameStop之後，美國醫療保險公司Clover Health成為散戶最新追捧目標，網民在Reddit論壇上號召買進，帶動該公司股價連日飆漲。
繼周一勁揚32％後，Clover Health周二大漲近86％，每股報22.15美元，盤中一度飆漲109％，此收盤價約是五月底7.64美元近三倍。
今年1月8日，Clover Health與風險創投家帕里哈皮提亞（Chamath Palihapitiya）經營的特殊目的收購公司合併後上市。但Clover Health上市數週後，做空機構Hindenburg Research發布報告指稱該公司誤導投資人，導致其股價承受壓力。
Reddit網民如今押注，Clover Health可能成為下個遭軋空的股票。若股價大漲的話，放空者可能被迫買回股票進行回補，而這可能推升Clover Health進一步上漲。
(工商 )
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