繼戲院營運商AMC與電玩零售商GameStop之後，美國醫療保險公司Clover Health成為散戶最新追捧目標，網民在Reddit論壇上號召買進，帶動該公司股價連日飆漲。

繼周一勁揚32％後，Clover Health周二大漲近86％，每股報22.15美元，盤中一度飆漲109％，此收盤價約是五月底7.64美元近三倍。

今年1月8日，Clover Health與風險創投家帕里哈皮提亞（Chamath Palihapitiya）經營的特殊目的收購公司合併後上市。但Clover Health上市數週後，做空機構Hindenburg Research發布報告指稱該公司誤導投資人，導致其股價承受壓力。

Reddit網民如今押注，Clover Health可能成為下個遭軋空的股票。若股價大漲的話，放空者可能被迫買回股票進行回補，而這可能推升Clover Health進一步上漲。

(工商 )