德國福斯集團(Volkswagen，也稱大眾汽車，縮寫VW)前首席執行官馬丁·溫特科恩(Martin Winterkorn )已同意支付 37.8億新台幣(1120 萬歐元)的賠償金，補償該公司在 2015 年柴油引擎排放作弊的醜聞。

美聯社報導，溫特科恩的罰金他和其他3任經理，與大眾汽車達成的 2.88 億歐元(97.21億新台幣)和解總額中所分攤的部分。

福斯集團前執行長溫特科恩，因2015年柴油車排氣作弊而遭重罰。(圖/美聯社)

福斯汽車表示，公司還將從董事會、高層主管的責任保險中，獲得 2.7 億歐元（91億新台幣）。

福斯集團旗下還有其他知名的汽車公司，包括奧迪(Audi)與保時捷(Porsche)，他們同樣要負連帶責任。奧迪前負責人魯伯特·史塔德勒(Rupert Stadler) 將支付 410 萬歐元(1.38億新台幣)；前奧迪高級主管 史蒂芬·克尼爾許(Stefan Knirsch)支侍 100 萬歐元(3375萬新台幣)；和前保時捷執行官沃夫岡‧哈茲(Wolfgang Hatz )支持 150 萬歐元(5063萬新台幣)。

此外，30 多家保險公司也參與了談判，該和解必須得到公司在7月22日年度股東大會的同意。

2015年，美國環境保護署發現，福斯的柴油車排氣實際汙染量與檢測數值明顯不符，後來發現，原來福斯利用特製的作弊程式，在檢測探針放到排氣管時，作弊裝置就會啟動廢氣濾清裝置，以達到最佳的檢測標準。然而在平時開車時，這個濾清裝置是不工作的，使得柴油車的排氣量較高。當時，溫特科恩否認對此事知情，不過他在美國環保署於 2015 年 9 月 18 日發出違規通知後幾天辭職。

福斯汽車之後選擇道歉，並向車主支付了超過 310 億歐元(1.04兆新台幣)的罰款、召回車輛等後續補救動作。

其實更早之前，2014年5月，美國西維吉尼亞大學的一項研究，就發現福斯在排氣問題上有古怪，提醒美國環境監管機構注意福斯車的排放問題。然而，當時福斯汽車繼續堅聲，排放量的增加是車主的技術問題，與他們的車輛無關。

(中時新聞網)