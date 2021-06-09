台北市萬華警分局交通分隊劉姓警員，於LINE群組張貼「日本外相在國會被問到為何只給台灣124萬，說台灣政府沒想要很多，只要6月擋一下就好，7月以後就有國產疫苗就足夠」的影片連結，涉犯傳染病防治法第63條，傳播假消息，遭移送台北地檢署偵辦。

外交部與疾管署認定網友散布的文章為不實內容向警方報案後，由刑事局電信偵查大隊第一隊與台北市警察局、新竹縣警察局等單位共組專案小組，追查假訊息來源。

萬華警分局交通分隊劉姓警員於6月8日0時59分，涉嫌轉傳該不實訊息到萬華分局【萬華吃喝玩樂(不談公事)】內部群組；同日7時許發現恐是假訊息，變將影片連結收回。

據查，劉員坦承轉傳影片連結到該群組中，他認為該連結是日本TVB新聞台之報導，沒有加以了解、釐清新聞內容真偽，就轉傳到群組。

劉員行為涉犯傳染病防治法第63條，「散布傳染病疫情相關謠言或傳播不實疫情消息」，遭移送北檢偵辦，同時也會視偵審情形再研議劉員行政責任及相關人員考監責任。

(中時新聞網)