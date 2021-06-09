華視主播林彥汝一家三口上月底確診，老公因有氣喘先送醫在病房治療，她和6歲兒子則在士林檢疫所一起隔離中。她在檢疫所中不忘分享教兒子功課影片。昨確診第17天，發文表示半個月的時間，終於能回家了，還問：「我這樣體內算有抗體了嗎？」透露回家後再隔離7天將回到工作崗位，會持續為大家更新最準確的防疫資訊。

而壹電視劉姓攝影生前確診新冠肺炎，壹電視今(9日)在一樓中庭設快篩站，篩檢166人中，包含主播吳衣璇等11人快篩結果陽性，經數小時後，PCR採檢出爐，全數陰性，虛驚一場。

主播吳衣璇PCR陰性，終於鬆一口氣。 （摘自臉書）

主播吳衣璇今在臉書透露6日播報時，和確診攝影共事1小時以上，表示不想搭上防疫巴士，未料快篩結果陽性，一臉無奈被載去防疫旅館。不過，幾小時後，她主動在臉書報告PCR檢驗結果陰性。

主播大道奈緒也和該名攝影有接觸，她發文表示不緊張是騙人的，尤其家裡還有寶貝女兒，所幸快篩結果陰性，已返家大消毒後繼續自主隔離，等待PCR檢測結果。

(中時 )