近期傳出有「特權施打疫苗」，民進黨主席蔡英文今向民眾喊話，「輪到你，再去打」。國民黨主席江啟臣晚間痛批，此波本土疫情就是不折不扣的人禍，政府卸責地方無法對抗疫情，小編做圖無法消滅病毒，網軍出征更無法讓台灣清零，「心無慈悲便是魔，心無人民便是政客」。

江啟臣指出，一流的政府超前部署，二流的政府戒慎恐懼，不入流的政府自滿卸責，他鄭重敬告蔡英文總統，台灣民心不安、疫情肆虐的根本原因，就是來自你所領導的團隊。

江啟臣說，「疫苗採購消極」、「開放3＋11」、「全球變種病毒肆虐，仍沉浸於口罩圍堵舊思維」、「輕忽諾富特群聚」，直到社區群聚爆發初期，還心存僥倖；這就是官僚殺人、汙國虐民。

江啟臣反問蔡英文，身處總統府與官邸的層層戒備與保護，你可知道台灣人民每天不敢出門？上市場買菜還要對身份證號碼？拿到現金還要噴酒精消毒？你可知道親人離去不能見最後一面，是多令人痛楚的遺憾？

江啟臣痛批，防疫出現這麼大的破口，就是蔡英文領導的政府所造成的，你如何還有臉面高喊「輪到你再去打」？若政府可以超前部署、超買疫苗、時時以民為念，台灣早已達到群體免疫，甚至將多餘的疫苗馳援友邦。

「蔡英文希望為自己留下什麼樣的歷史定位？」，江啟臣指出，蔡英文要繼續意識形態治國，用大內宣麻痺自己蒙騙人民？還是反躬自省，開大門走正路納善意，取得疫苗安定民心？全在你的一念之間。

(中時 )