由於嬌生新冠肺炎疫苗可能產生血栓疑慮，民眾施打意願下降，美國目前有數百萬劑嬌生疫苗即將在6月過期，聯邦政府、州衛生局與醫院正積極為這些疫苗尋找出路。

在開發中國家無疫苗可打之時，美國卻有大量疫苗可能報廢，恐加重拜登內閣分享疫苗的壓力。專家表示，在美國快速打完這些疫苗，或是將疫苗及時分送海外國家的難度都頗高。

嬌生疫苗庫存龐大是美國政府4月決策帶來的意外結果。政府基於嬌生疫苗可能出現血栓風險，暫停為民眾施打，這項決定讓醫療院所取消民眾預約，待政府恢復嬌生疫苗接種後，民眾對該疫苗的信心下滑，造成疫苗過剩。

部分醫院與州表示，手邊也有將在夏末到期的輝瑞／BioNTech與莫德納（Moderna）疫苗，但庫存的疫苗大多是嬌生的產品。輝瑞疫苗的保存期限為6個月，莫德納的疫苗最長可冷凍保存6個月。

根據美國疾病管制預防中心（CDC）數據顯示，嬌生為美國生產的2,140萬劑疫苗，大約有一半尚未使用，而輝瑞／BioNTech與莫德納的疫苗使用率超過八成。

費城現有4.2萬劑嬌生疫苗即將過期，其他包括賓州、西維吉尼亞州、奧克拉荷馬州、俄亥俄州與阿肯色州等州，皆呈報有數千劑嬌生疫苗將在6月過期。

美國各州理應訂購與需求相符的數量，但暫停施打嬌生疫苗打亂原先規畫。各州正尋求聯邦指示，好將這些即將到期的疫苗分送其他地方，在此同時，有些州甚至祭出誘因，像是禮物卡或彩票，鼓勵民眾接種。

此外，部分健保系統將嬌生疫苗分配至體系內外的醫療機構，有些州則將多出來的疫苗送至醫師診所、藥房或其他州。不過分送疫苗計畫的成效有限，因為美國整體接種速度下降，而且許多州手上就有快過期的嬌生疫苗，不想再接下別州的燙手山芋。

(工商 )