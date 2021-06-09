美國《華爾街日報》9日報導，美國總統拜登當天簽署一項行政命令，撤銷前總統川普在任期間對中國社交軟體TikTok（抖音海外版）和WeChat（微信海外版）的禁令。

拜登簽署上述命令，取而代之的是，拜登將指示商務部長調查與外國「對手」有聯繫的應用程式，美國政府認為這些應用程式可能對美國資料隱私及國家安全構成風險。

川普於2020年簽署行政命令，封殺TikTok與WeChat， 包 括 擬 禁 止 新 用 戶 下 載相關程式、禁止與TikTok及WeChat有技術交易，這些禁令後來在美國法院受到挑戰，一直未能正式生效。

拜登的新行政命令則是推翻針對TikTok與WeChat的禁令，至於川普2021年1月簽署禁止與包括支付寶在內共8個中國軟體交易的命令，也一併撤回。拜登政府要求美商務部對TikTok與WeChat的安全風險進行新的評估。白宮官員稱，另一個與TikTok有關的美國國家安全評估，會繼續進行

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(中時 )