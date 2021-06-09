水霧化器助桃園消防。（趙正宇提供／蔡依珍桃園傳真）

水霧化器助桃園消防。（趙正宇提供／蔡依珍桃園傳真）

救護車輛出勤後，隊員須以稀釋漂白水擦拭車內消毒，5分鐘才能完成作業，為加強抗疫效率，在立委趙正宇牽線下，正穎環境科技有限公司捐贈超次氯酸水霧化器給桃園市消防局，只要過去十分之一的時間、30秒就能深入縫隙完成消毒，也能用在衣物及室內快速消毒，提高救護救災效率，保障前線安全。

疫情延燒，防疫不只講效果，也講究效率。尤其疫情爆發後，許多民眾若有類似症狀就急叩119，防疫當前，救護人員也不敢怠慢，消防車輛出勤變得頻繁，避免救護車輛成為病菌傳播媒介，是重要課題。正穎環境科技9日在桃園市政府消防局捐贈超次氯酸水霧化器，提供救護人員更好的防疫空間。

立法委員趙正宇表示，日前從報章媒體看到消防人員出勤後，須用漂白水、花5分鐘左右才能完成車輛消毒作業，現階段疫情延燒，救護車出勤頻率變得更高，因此高效率的消毒消防車輛、衣物和辦公室環境等問題，也是防疫的問題，剛好正穎環境科技公司提及想要回饋社會，於是牽線捐贈此次防疫物資給消防局，也代表前線向正穎表示感謝。

正穎環境科技有限公司北區業務執行長靳家齊說，超次氯酸水由日本第三代最新生成技術製成，能有效除菌、除臭、防疫且具有穩定的濃度(ppm)及PH值 (弱酸) 以確保最佳的功效，同時具有多國完整檢測報告。前線人員不用費時按比例稀釋，即可安心使用。

中原大學生物科技系副教授招明威也說，適當濃度的次氯酸水，造霧方式來幫救護車做快速、有效、無死角的環境清潔消毒，能降低救護員及患者負擔及被感染風險，辦公室等室內環境，也都適合這樣全面性的消毒。

此次活動共同贊助者，基因進化環保股份有限公司陳靖宏博士、聯合創始人黃亭慈、大溪國際青年商會會長黃智偉、前會長靳閔翔，今一同出席活動。

(中時 )