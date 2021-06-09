一名父親分享與女兒的逗趣對話，女兒表示不明白為何鄰居阿姨每次看到她跟弟弟，都說「妳們好棒」，爸爸揭曉背後神秘答案，竟是鄰居阿姨曾因離家多日，拜託孩子的媽照顧烏龜和植物，結果下場悽慘，讓這名爸爸直言：「妳跟弟弟能活到現在鄰居阿姨能不說棒嗎？」，笑翻眾多網友。

一名張姓網友在臉書社團《爆怨2公社》發文，面對女兒的疑惑，他回說，前幾年鄰居阿姨有一次出國玩5天，把他們家烏龜拜託媽媽照顧，因為媽媽怕家裡的貓會去傷害牠，就把烏龜放在鞋櫃上面，以為貓抓不到。結果，烏龜每天都從高高的鞋櫃掉下來，然後貓就去玩牠，女兒驚呼：「烏龜沒有摔死嗎？」。

原PO表示他也很擔心，每天回家就檢查龜殼有沒有裂痕，幸好烏龜沒死，但好像也快不行了，慶幸牠有撐到鄰居阿姨回來，不然媽媽只能還她一個龜殼去占卜了。

另一次是過年，鄰居阿姨找了3戶鄰居，結果都要回鄉過年，最後又拜託媽媽，照顧一下她幾盆的多肉植物。女兒睜大眼睛問：「叫媽媽照顧？」，原PO回：「對啊！然後全死了」。

最後原PO更直言：「管它是動物植物妳媽媽都會讓它死」、「妳跟弟弟能活到現在鄰居阿姨能不說棒嗎」。

這段父女對話笑翻近萬網友，紛紛回應：「張太太在旁邊聽嗎？？？」、「別這樣說張太太，她還是養活了你家的貓和孩子」、「幸好你到現在還能發文」、「這篇po完，真擔心小孩會變單親了」、「我只能說，你們家的求生欲都很強」、「在你家很明顯-生命力最強的應該是你...敢在網路上，公然把你家太座出賣了..還能活到現在不簡單<謝謝你..願意在疫情大家只能宅在家，無法出門..生活很煩躁的情況下-娛樂大家」。

(中時新聞網)