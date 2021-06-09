一位郵務師傅透露，有人將骨灰透過掛號寄出，對方還哭著來領。(摘自郵局郵政全民開講)

本土新冠疫情爆發，隨著防疫警戒升至三級，應避免一切非必要群聚活動，就連公祭、出殯也都遭到禁止，確診者身亡後則要盡速火化、下葬。一位郵務士近日竟運送到裝有人類骨灰的包裹，還有同行表示，曾碰過家屬是哭著來領掛號。

原PO在臉書社團《郵局郵政全民開講》貼出一張圖表示，「各位外勤還送過什麼特別的包裹呢？」細看照片中的包裹上，竟貼著「骨灰，小心輕放」的警語。

照片曝光後，果然引起網友熱議，「這個可以用寄的？」、「副駕駛座，繫安全帶」、「這需要邊送邊點香嗎？」、「請受小弟一拜，太強大了」、「這是我看過最猛的，你贏了」。對此，不少人好奇，郵局是否真的能負責運送骨灰？

「這是真的！」一位網友留言指出，聽郵務師傅說，有人將骨灰透過掛號寄出，對方還哭著來領。原PO隨後表示，「原來有其他師傅也送過」，不過這次倒沒有遇到相同情形，因為收件人剛好不在家，只好請警衛代收。

據了解，目前國內並無相關郵政法規，明文禁止寄送骨灰，根據《鏡週刊》報導，中華郵政公司指出，若接獲包裹會協助投遞，但如果有遺失或毀損，則無法進行特別補償或賠償。

(中時新聞網)