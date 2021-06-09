中天YT頻道全新型態優質節目《你的豪朋友》由主播簡至豪所主持，除了YouTube聊天室可以與主播互動外，節目另外開設專屬LINE群組，讓粉絲可以在群組互動，甚至能在節目上與簡至豪電話、視訊聊天，簡至豪也會在節目中突擊連線其他主播，曝光各主播私下的一面。

簡至豪與鯊鯊主播李珮瑄私下交情好，近期簡至豪在節目中與李珮瑄視訊連線，讓素顏的她措手不及：「天啊！我好赤裸！」不過她素顏模樣，令網友驚豔猛誇漂亮。而李珮瑄讚好友新節目：「不得不說你們做這個節目讓我覺得很新穎耶！」零距離與網友互動外，更一起談論「疫情宅家生活」、「寵物當家」等主題。

簡至豪在節目中分享小時候家裡有養過德國狼犬、大麥町，但其實自己是貓奴，學生時期更與室友聽見車底有孱弱的貓聲，愛貓心爆棚的他，想辦法把貓從車底救出，並帶牠去寵物醫院，更將小幼貓領養回家。

簡至豪自曝：「我其實有潔癖，但能容忍幼貓在我床上跑來跑去！」他也呼籲大家盡可能不要去寵物店買寵物，以領養代替購買，因為不知道他們是不是用不人道的方式繁殖。像我同學買了一隻狗，把我氣得半死更罵了他！」

《你的豪朋友》在每周二至周五晚9點，週六下午4點在中天YT頻道播出。

(中時 )