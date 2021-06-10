美國「有線電視新聞網」（CNN）9日報導，即使在嚴格的社會管控下，中國大陸仍經常發生持刀隨機殺人等大規模攻擊事件，認為根本原因是當地精神醫療資源不足，精神病患和承受龐大心理壓力的民眾無從或不敢求助，最後引發一次又一次的悲劇。

中國大陸安徽省安慶市5日發生隨機持刀殺人事件，一名25歲男子在商店街上攻擊路人，共造成6人死亡、14人受傷；當地政府稍後發布聲明，稱這名男子先前失業，且遭遇家庭問題，因失望與憤怒而失控。

這是約半個月內中國大陸發生的第3起隨機攻擊案件。大連勞動公園北門的一處路口，5月22日發生汽車蓄意衝撞人群事件，一名30多歲男子據稱在投資失利後，憤而報復社會，趁大批行人穿越馬路之際加速衝撞人群，造成5人死亡、5人受傷；南京5月29日則有一名41歲男子駕車撞倒並輾壓前妻，還在逃跑過程中持刀刺傷多名圍觀群眾，後自殺未遂被逮捕，該事件中共有8人受傷。

除了民眾情緒失控引發悲劇外，一名患有嚴重精神疾病的24歲男子，4月28日持刀進入廣西北流市的一間幼稚園發動攻擊，導致2名兒童死亡、14名兒童和2名教師受傷。CNN指出，即使中國大陸設下嚴密監控網，卻仍不斷發生此類事件，是因為精神醫療資源過於匱乏，且對相關精神疾病的汙名化，也讓患者不敢就醫，才會在壓力或病情不斷加重下爆發，引發一次又一次的悲劇。

(中時新聞網)